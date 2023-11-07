Николо Скира: Ибрагимович находится в шаге от возвращения в «Милан»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в итальянскую команду.

Как сообщает журналист Николо Скира в соцсетях, Ибрагимович находится в шаге от получения одной из должностей в руководстве «Милана».

Ранее главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поддержал возможное назначение Златана Ибрагимовича на одну из руководящих должностей команды.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть, помимо «Милана», за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За карьеру Златан провёл 819 матчей, забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.