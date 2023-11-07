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Почеттино прокомментировал разгромную победу «Челси» в матче с «Тоттенхэмом» в АПЛ

Почеттино прокомментировал разгромную победу «Челси» в матче с «Тоттенхэмом» в АПЛ
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал разгромную победу в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (4:1).

«Думаю, мы сыграли на 22 минуты больше, чем планировали изначально. Это была потрясающая игра, и мы встретились с командой, которая была полностью уверена в себе.

Нам нужно было поднять уверенность, и для нас это была важна победа. Нам пришлось анализировать игру по-разному, но мы заставили их ошибаться, и команда показала хороший характер. Мы выиграли игру и добились того, чего хотели», — приводит слова Почеттино BBC.

На данный момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков. «Тоттенхэм», в свою очередь, занимает второе место.

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