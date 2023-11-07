Лукас Эрнандес рассказал, как Килиан Мбаппе повлиял на его переход из «Баварии» в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес рассказал о своём переходе во французский клуб.

«Перед завершением сделки я много общался с Мбаппе, ведь мы отлично ладим. Он интересовался тем, как идут мои дела в «Баварии». Однажды Килиан позвонил мне и спросил, готов ли я перейти в «ПСЖ». Он сказал, что сделает всё возможное, чтобы убедить меня», – приводит слова Эрнандеса Le Parisien.

Напомним, 27-летний француз является воспитанником мадридского «Атлетико». Эрнандес перешёл в «Баварию» из мадридского «Атлетико» за € 80 млн. Позже защитник отказался продлевать контрактное соглашение с мюнхенским клубом, которое было рассчитано до 2024 года. В июле 2023 года Эрнандес подписал долгосрочный контракт с «ПСЖ» до 2028 года.