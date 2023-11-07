«Этот парень слегка сумасшедший». Собослаи вспомнил о знакомстве с Холандом в «Зальцбурге»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

«Когда мы играли в «Зальцбурге», я несколько раз медитировал с Холандом, потому что мы жили в одной комнате – сначала я выглядел глупо, а потом привык. У него была маска для сна, и я несколько раз пользовался ей, потому что он сказал, что она поможет мне быстрее засыпать. Сейчас я бы её надевал, если бы она у меня была. Мне это не помогло – возможно, потому что я не верил в неё так сильно, как он, но это личное дело каждого. Эрлинг делает многое, о чём люди, вероятно, не знают, но я был в его квартире. Этот парень слегка сумасшедший», – сказал Собослаи в видео на YouTube-канале Fodball.

В нынешнем сезоне форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд принял участие в 16 матчах во всех турнирах, где отметился 13 мячами и тремя голевыми передачами.