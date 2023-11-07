Николас Джексон высказался о своём хет-трике в матче «Тоттенхэм» — «Челси»

Нападающий «Челси» Николас Джексон прокомментировал победу своей команды над «Тоттенхэмом».

«Я очень счастлив, наша команда пережила трудные времена. Это мой первый хет-трик, и я очень рад оформить его в цветах крупнейшего клуба Англии и всего мира. У «Тоттенхэма» потрясающий стадион, отличные болельщики. Нам пришлось бороться, чтобы добыть победу, несмотря на то, что соперник остался без двух игроков», – приводит слова Джексона BBC.

Напомним, в матче 11-го тура АПЛ «Челси» одержал разгромную победу над «Тоттенхэмом» со счётом 4:1. Николас Джексон отметился тремя забитыми мячами.

После данной встречи «Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков в 11 матчах. «Челси» же поднялся на 10-ю строчку, имея в своём активе 15 очков в 11 встречах.