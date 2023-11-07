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Доминик Собослаи рассказал о привычках Мохамеда Салаха

Доминик Собослаи рассказал о привычках Мохамеда Салаха
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Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался о своём одноклубнике Мохамеде Салахе.

«Я много общался с Салахом, потому что мне было интересно, как он смотрит на мир. Он не занимался медитацией, пока ему не исполнилось 28 лет, потом он решил не есть макароны и хлеб, он не употребляет алкоголь в принципе. Если тренировка в полдень, то в 10:30 он уже в спортзале. Я никого не осуждаю, каждый может делать все, что захочет», – сказал Собослаи в видео на YouTube-канале Fodball.

Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах занял 11-е место в голосовании на «Золотой мяч». В прошлом сезоне футболист провёл 51 матч во всех турнирах, в которых забил 30 голов и записал на свой счёт 16 результативных передач.

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