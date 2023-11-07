Усман Дембеле объяснил, почему принял решение покинуть «Барселону» и перейти в «ПСЖ»

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле рассказал, как состоялся его переход во французский клуб из «Барселоны».

«ПСЖ» интересовался мной ещё с тех пор, как я был в «Боруссии», но в тот момент моей целью был переход в «Барселону». Были контакты и в 2019 году, а затем и этим летом. Нассер Аль-Хелаифи сразу показал, что я действительно нужен клубу. Мне понравился проект.

Я планировал остаться в «Барсе», и именно обсуждения с «ПСЖ» заставили меня передумать. Дело было не в желании покинуть «Барселону», а в желании перейти в «ПСЖ», – приводит слова Дембеле журналист Лоик Танзи в соцсетях.

Напомним, Дембеле перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» этим летом за € 50,4 млн. В прошлом сезоне за каталонский клуб игрок провёл 35 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав девять результативных передач.