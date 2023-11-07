Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Я уже ранее говорил, что не загадываю наперед. Хочу жить сегодняшним днём. В физическом плане у меня сейчас всё отлично. Не могу точно ответить, сколько ещё буду играть. Я намерен выходить на поле до тех пор, пока не почувствую, что больше не могу», — приводит слова Месси Marca.

Контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и 5 результативных передач. В составе «Интер Майами» футболист выиграл Кубок лиг.

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду «Золотой мяч» получил Лионель Месси. Этот приз стал для игрока восьмым по счёту в карьере.