Хави поделился ожиданиями от матча «Барселоны» с «Шахтёром» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Шахтёром» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы должны вернуться на свой лучший уровень. Мы очень критично относимся к себе и хотим навязать свою игру нашим соперникам, начиная с завтрашнего дня. У нас есть соперники, и мы должны найти способ обыграть их. Это не всегда будет происходить. Это сложный процесс. Мы должны быть скромными и терпеливыми. Играть лучше, чем побеждать?» И то, и другое вместе — идеальный сценарий, но мы знаем, что такое случается не в каждой игре. Мы хотим играть в красивый футбол и побеждать. Это идеальный сценарий», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

Напомним, в третьем туре «Барселона» обыграла «Шахтёр» со счётом 2:1.