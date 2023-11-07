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Хави поделился ожиданиями от матча «Барселоны» с «Шахтёром» в Лиге чемпионов

Хави поделился ожиданиями от матча «Барселоны» с «Шахтёром» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Шахтёром» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы должны вернуться на свой лучший уровень. Мы очень критично относимся к себе и хотим навязать свою игру нашим соперникам, начиная с завтрашнего дня. У нас есть соперники, и мы должны найти способ обыграть их. Это не всегда будет происходить. Это сложный процесс. Мы должны быть скромными и терпеливыми. Играть лучше, чем побеждать?» И то, и другое вместе — идеальный сценарий, но мы знаем, что такое случается не в каждой игре. Мы хотим играть в красивый футбол и побеждать. Это идеальный сценарий», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

Напомним, в третьем туре «Барселона» обыграла «Шахтёр» со счётом 2:1.

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