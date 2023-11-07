Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Акинфеев рассказал, что получил три высших образования

Игорь Акинфеев рассказал, что получил три высших образования
Комментарии

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался на тему важности образования.

«В академии физической культуры учат всему. Я считаю, что для любого человека, не только спортсмена, важно образование. У меня три высших образования, не знаю, остановлюсь на этом или нет.

Понемногу надо знать везде – вдруг детям надо будет помочь с уроками, а ты уже всё забыл. Надо настраивать себя на то, что знать всё невозможно, но мы развиваемся всю жизнь», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Игорь Акинфеев — воспитанник системы ЦСКА. Вратарь всю свою карьеру провёл в рядах армейцев, шесть раз Акинфеев становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок, семь — Суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА.

Материалы по теме
«Не променяю ни на что наши берёзки». Игорь Акинфеев — о загранице
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android