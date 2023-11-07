Игорь Акинфеев рассказал, что получил три высших образования

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался на тему важности образования.

«В академии физической культуры учат всему. Я считаю, что для любого человека, не только спортсмена, важно образование. У меня три высших образования, не знаю, остановлюсь на этом или нет.

Понемногу надо знать везде – вдруг детям надо будет помочь с уроками, а ты уже всё забыл. Надо настраивать себя на то, что знать всё невозможно, но мы развиваемся всю жизнь», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Игорь Акинфеев — воспитанник системы ЦСКА. Вратарь всю свою карьеру провёл в рядах армейцев, шесть раз Акинфеев становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок, семь — Суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА.