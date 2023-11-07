Акинфеев: каждый в России должен быть хоть немножко патриотом

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.

«Думаю, нам страна подарила этот праздник. Патриотами не рождаются, а становятся, и каждый, кто живёт в России, должен быть хоть немножко патриотом.

Вся страна тогда объединилась с командой, радость, эмоции были колоссальными. Это был лучший праздник, который мы видели за спортивную историю», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Игорь Акинфеев — воспитанник системы ЦСКА. Вратарь всю свою карьеру провёл в рядах армейцев, шесть раз Акинфеев становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок, семь — Суперкубок страны. В 2005 году он стал победителем Кубка УЕФА.

ЦСКА располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, команда Владимира Федотова набрала 24 очка в 14 матчах.