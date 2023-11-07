Эрмосо – о скандале с поцелуем главы RFEF: мне угрожали, и к этому никогда не привыкнешь

Футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо высказалась о последствиях скандала с поцелуем экс-главы RFEF Луиса Рубиалеса.

«Мне пришлось принять на себя последствия поступка, который я не провоцировала, который я не выбирала и не планировала заранее. Мне угрожали, и к этому никогда не привыкнешь.

Мне очень больно было повторять это снова и снова. Но я знаю, что мне нужно было как-то отпустить ситуацию. Я до сих пор работаю над этим с моим психологом, с которым я работаю уже много лет. Для меня психическое здоровье так же важно, как ежедневные тренировки, как и количество часов, которые мне приходится спать. Иметь возможность выйти на поле. Благодаря ей я чувствую себя сильной, не сломлена и не думаю о том, что больше не хочу играть в футбол», — приводит слова Эрмосо Marca.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо.

Материалы по теме Рубиалес опротестует решение ФИФА по отстранению от футбольной деятельности

Вечеринки Дженни Эрмосо после скандала с поцелуем Рубиалеса