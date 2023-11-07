Постекоглу — о поражении от «Челси»: игру почти невозможно анализировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался после поражения от «Челси» (1:4) в матче 11 тура чемпионата Англии.
«Сложно переварить такой матч. Игру почти невозможно анализировать, потому что казалось, что она выходила из-под контроля на большие отрезки. Я разочарован результатом, но по-настоящему горжусь футболистами. Они отдали все силы, и это тот позитив, который мы принимаем.
Пару раз мы были очень близки к тому, чтобы сравнять счет, это демонстрирует нашу силу воли. Думаю, мы хорошо начали, забили отличный гол и были в паре сантиметров от второго. Красная карточка повлияла на ход матча. Судьи хорошо рассмотрели эпизод, так что я вынужден принять его.
Каждый эпизод проходит чуть ли не судебную экспертизу, такой сейчас футбол, и мне это не нравится. Может, кому-то и нравятся все те паузы, которые сегодня были, но я предпочел бы, чтобы мы играли в футбол», — приводит слова Постекоглу BBC.
После 11 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает второе место с 26 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (27 очков).
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