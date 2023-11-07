Пиоли: игра с «ПСЖ» должна стать поворотным моментом в нашей кампании в Лиге чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Эта игра должна стать поворотным моментом в нашей кампании в Лиге чемпионов. Мы не можем полагаться на результаты в других местах; нам нужны очки. Наш соперник — топ-команда, но у меня отличные игроки, и у нас есть правильная идея. Нам нужно верить от начала до конца. Сегодняшний день был посвящён напряжённой работе и дискуссиям. Наша подготовка была сосредоточена на необходимой концентрации и желании показать высочайший результат.

Наш урок, полученный в Париже, научил нас, что уровень нашего внимания должен быть действительно высоким. Они могут нанести удар в любой момент. Нам нужно знать об этом и использовать любой шанс, который выпадет на нашу долю. В первом матче мы действовали компактно и хорошо оборонялись; нам просто нужно быть более внимательными к определённым ситуациям, таким как гол Мбаппе», — приводит слова Пиоли официальный сайт «Милана».

После трёх туров «Милан» занимает последнее, четвёртое место с двумя очками в группе F с «ПСЖ» (6), «Боруссией» (4) и «Ньюкаслом» (4).