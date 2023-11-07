18-летний защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис рассказал, кто помог ему в адаптации

Защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис рассказал, что защитник Кайл Уолкер сыграл важную роль в его быстрой адаптации в новой команде.

«Когда я пришёл в команду, я играл на позиции защитника. Я стоял рядом с ним, и это очень мне помогло. Мне не нужно получать слишком много информации за одну игру. Он один из лучших защитников, игравших в Премьер-лиге, так что всё, что я могу у него перенять, будет очень полезно.

Он всегда был капитаном, как с повязкой, так и без неё. Он играет с такой страстью, что не было никаких сомнений в том, что он может быть капитаном. У каждого есть такие лидеры», — приводит слова Льюиса официальный сайт «Манчестер Сити».

Льюис перешёл в «Манчестер Сити» из «Манчестер Сити U18» в июле 2022 года. Контракт 18-летнего защитника с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Льюиса в € 20 млн.

В сезоне-2022/2023 защитник сыграл 27 матчей и забил один гол. В нынешнем сезоне Льюис уже провёл девять матчей и отдал одну голевую передачу.