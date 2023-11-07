Эдин Терзич: первый матч с «Ньюкаслом» показал, что мы можем выступать на высоком уровне

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Эдин Терзич высказался о предстоящем матче с «Ньюкаслом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Первый матч с «Ньюкаслом» показал, что мы можем выступать на этом уровне, демонстрируя высокий уровень игры. В предыдущих матчах мы показали, что способны на большее. Завтра у нас есть шанс показать это, и я уверен, что мы выступим хорошо как команда.

Мы знаем их качества. Мы узнали, насколько они хороши, две недели назад. «Ньюкасл» вышел на поле именно так, как мы и ожидали: очень смело, очень агрессивно, очень высоко прессингуя. Тем не менее мы с самого начала держали себя в руках. В первом тайме мы показали отличную игру, как в атаке, так и в обороне», — приводит слова Терзича официальный сайт «Боруссии».

После трёх туров «Боруссия» занимает второе место с четырьмя очками в группе F с ПСЖ (6), «Ньюкаслом» (4) и «Миланом» (2).