«Челси» разгромил «Тоттенхэм», Свёнтек выиграла Итоговый чемпионат. Главное к утру

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«Челси» одолел «Тоттенхэм» со счётом 4:1, польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла американку Джессику Пегулу в финале Итогового чемпионата WTA, «Торонто Мэйпл Лифс» оказался сильнее «Тампа-Бэй Лайтнинг», несмотря на четыре очка российского хоккеиста Никиты Кучерова. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Хет-трик Джексона помог «Челси» разгромить «Тоттенхэм», который доигрывал матч вдевятером.

2. Свёнтек разгромила Пегулу в финале Итогового турнира WTA.

3. Две заброшенные шайбы и две передачи Никиты Кучерова не помогли «Тампе» обыграть «Торонто».

4. Свёнтек сместит Соболенко с первой строчки рейтинга WTA после победы на Итоговом турнире.

5. Глушаков заявил о желании продолжить карьеру и не исключил переход в клуб РПЛ.

6. «Майами» с минимальным преимуществом обыграл «Лейкерс», несмотря на 30 очков Леброна.

7. Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры.

8. «Сочи» вырвал ничью у «Динамо», отыгравшись со счёта 1:3 в матче 14-го тура РПЛ.

9. Наставник сборной Украины заявил, что УЕФА заставляет команду провести матч с «Лехией».

10. «Спартак» вырвал победу в матче со СКА за секунду до конца третьего периода.