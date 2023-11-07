Почеттино стал четвёртым тренером, обыгравшим свою бывшую команду в АПЛ

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино стал четвёртым тренером в истории, которому удалось обыграть свою бывшую команду в матчах английской Премьер-лиги. Накануне «синие» под его руководством одержали победу над «Тоттенхэмом» (4:1).

Ранее победу над «шпорами» в матчах внутреннего первенства одержали три других экс-тренера «Тоттенхэма». Это Крис Хьютон, Мартин Йол и Тим Шервуд. Чаще всего бывшую команду обыгрывали экс-наставники «Саутгемптона» (семь раз), «Челси» (семь) и «Ньюкасла» (шесть).

Аргентинский тренер работал в «Тоттенхэме» с 2014 по 2019 год. «Шпорам» Почеттино помог выйти в финал Лиги чемпионов — 2018/2019 в Мадриде. В том матче сильнее оказался «Ливерпуль» (2:0). После ухода из «Тоттенхэма» Маурисио работал в «ПСЖ», а в мае текущего года возглавил лондонский «Челси».