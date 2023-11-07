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Корнеев — о матчах 14-го тура РПЛ: невозможно загрустить, игры были весёлые

Российский тренер Игорь Корнеев поделился впечатлениями от матчей 14‑го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. По его мнению, в последнем туре РПЛ невозможно было заскучать.

«Были весёлые игры. Невозможно загрустить или скучать — команды не дают. Была интенсивность, вообще интересные матчи», — сказал Игорь Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» после 14 туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2023/2024, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. У «быков» 31 очко, у сине-бело-голубых — 29. Замыкает тройку лидеров московский ПФК ЦСКА (24).

В следующем туре РПЛ лидер может смениться после очного матча — «Зенит» примет на своём поле «Краснодар». Игра состоится 11 ноября и начнётся в 19:30 мск.