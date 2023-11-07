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С сезона-2021/2022 Ромеро удаляли четыре раза — чаще, чем любого другого игрока в АПЛ

С сезона-2021/2022 Ромеро удаляли четыре раза — чаще, чем любого другого игрока в АПЛ
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Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро получал красную карточку четыре раза с начала сезона-2021/2022 в матчах английской Премьер-лиги. Никого не удаляли чаще за это время.

Последнее удаление Ромеро заработал в матче 11-го тура АПЛ с «Челси» (1:4). Аргентинский защитник покинул поле на 35-й минуте игры при счёте 1:0 в пользу «шпор». На 55-й минуте команда Постекоглу лишилась ещё и Дестини Удоджи, и остаток матча она доигрывала вдевятером. Победу в итоге одержал «Челси».

Ромеро присоединился к «Тоттенхэму» в 2021 году из «Аталанты». Сезон-2021/2022 аргентинец провёл в лондонском клубе на правах аренды, а через год «шпоры» выкупили футболиста. В нынешнем сезоне 25-летний аргентинец отыграл 11 матчей в рамках английской Премьер-лиги и забил два гола.

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