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Чавес считает, что «Динамо» упустило победу в матче с «Сочи» из-за отсутствия концентрации

Чавес считает, что «Динамо» упустило победу в матче с «Сочи» из-за отсутствия концентрации
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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес полагает, что футболисты команды Марцела Лички расслабились после первого тайма матча с «Сочи» и потеряли контроль над игрой, что привело к ничейному результату (3:3).

«После первого тайма немного расслабились и перестали контролировать ритм игры, чем соперник воспользовался. Психологически чувствуется, когда команда выигрывает с комфортным преимуществом: вот теряется ритм, появляется недостаток синхронизации, что привело к ничьей. Чтобы такого не повторилось, нужно доводить такие матчи до победы, играть одинаково со всеми соперниками. Прежде всего нужно строго играть в обороне», — приводит слова Чавеса ТАСС.

В состоявшемся накануне матче 14-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» (3:3). До 62-й минуты игры бело-голубые вели в счёте 3:1.

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