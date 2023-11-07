Арбитр Федотов — о матче «Ростова»: как это возможно, что судья не видит очевидного?

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матча 14-го тура РПЛ «Оренбург» — «Ростов» (1:1).

«Судья Роман Сафьян разбирался в сложных эпизодах (надеюсь, что это был он). Например, когда мяч попадал в руку игроку «Ростова», потом второму, а он оба раза правильно продолжил игру. Или когда мяч на 21-й минуте попал в опорную руку игроку «Оренбурга» – это не пенальти, и Сафьян тут тоже разобрался. Но это сложные эпизоды. А в простых к Сафьяну есть претензии.

Момент с 11-метровым в ворота «Оренбурга» не простой, он простейший. Игрок «Ростова» тянулся к мячу, всем своим видом показывал, что хочет в него сыграть. А соперник в мяч играть не пытался – он просто наступил на ногу сопернику. Сафьян был в идеальной позиции, лучше не придумаешь. И не увидел очевидного. Как это возможно, что арбитр не видит очевидного? Да, его ошибку исправил VAR. но за такое надо спрашивать. Он не просто фол игрока хозяев не увидел, он ещё и штрафной в другую сторону назначил. Любой арбитр должен разбираться в таком, судья уровня РПЛ не имеет права так поступать. Так что парочку вопросов я бы ему задал. Что это – потеря концентрации или что-то ещё? Мне непонятно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.