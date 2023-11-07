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«Шахтёр» — «Барселона»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Шахтёр» — «Барселона»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 7 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанская «Барселона» и украинский «Шахтёр». Игра группы Н пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия), где «Шахтёр» проводит свои домашние матчи. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто из Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток — в 20:45 по московскому времени.

Российские телеканалы не покажут встречу в прямом эфире. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов . Группа H. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы Н, набрав девять очков в трёх матчах. «Шахтёр» набрал три очка и занимает третье место в квартете. На второй строчке располагается «Порту», в активе которого шесть набранных баллов. Замыкает таблицу группы бельгийский «Антверпен», у которого нет ни одного очка.

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