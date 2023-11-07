Трошечкин: мечта Юрана работать в «Спартаке»? Для сильного тренера нет невозможного

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался насчёт главного тренера команды Сергея Юрана, желающего попробовать свои силы в московском «Спартаке».

«Мечта Юрана поработать в «Спартаке»? Нет ничего невозможного. Я не был в «Спартаке», чтобы понять его уровень и сопоставить с Юраном, но Сергей Николаевич — сильный тренер», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Юран возглавляет «Пари Нижний Новгород» с апреля 2023 года. Ранее российский специалист работал с такими командами, как «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтика», «Сибирь», «Шинник» и ставропольское «Динамо». Во время карьеры игрока Сергей Юран выступал за «Спартак», вместе с красно-белыми он стал чемпионом России в 1999 году.