Зиньковский: я доволен тем, как складывается карьера в «Спартаке». Но есть что улучшать

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что доволен тем, как развивается его карьера в московском клубе.

«На данный момент я доволен тем, как складывается карьера в «Спартаке». Но в любом случае есть что улучшать. Много моментов. Сейчас перестроилась схема, поэтому получается больше играть на моей родной позиции слева. Также мы с Квинси меняемся», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Зиньковский стал игроком «Спартака» летом 2022 года. К красно-белым российский футболист присоединился, перейдя из «Крыльев Советов». В нынешнем сезоне 27-летний воспитанник академии «Чертаново» провёл 13 матчей за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол — «Локомотиву» (1:1) в матче 14-го тура.