«Милан» — «ПСЖ»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 7 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен». Игра группы F пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано из Испании. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Милан» — «ПСЖ» покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Турнирную таблицу группы F возглавляет «Пари Сен-Жермен», который набрал шесть очков в трёх стартовых турах. «Милан» занимает четвёртое место, набрав два очка. Второе и третье места занимают «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл Юнайтед» соответственно — оба клуба набрали по четыре очка.