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Милан — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Милан» — «ПСЖ»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Милан» — «ПСЖ»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 7 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен». Игра группы F пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано из Испании. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Милан» — «ПСЖ» покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов . Группа F. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирную таблицу группы F возглавляет «Пари Сен-Жермен», который набрал шесть очков в трёх стартовых турах. «Милан» занимает четвёртое место, набрав два очка. Второе и третье места занимают «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл Юнайтед» соответственно — оба клуба набрали по четыре очка.

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