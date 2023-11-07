Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — ПСЖ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Мендес: вопрос к руководству ЦСКА, хотят ли они подписать кого-то ещё или нет

Виктор Мендес: вопрос к руководству ЦСКА, хотят ли они подписать кого-то ещё или нет
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Виктор Мендес высказался о целях армейцев на сезон, отметив готовность команды Владимира Федотова продолжать борьбу и в РПЛ, и в Фонбет Кубке России.

«ЦСКА вернулся, чтобы выиграть чемпионат? Лично я настроен на это. В прошлом году клуб также боролся за победу в чемпионате. К сожалению, мы не добились этого. Но в этом году мы хорошо выступаем. Я надеюсь, шаг за шагом мы сможем прийти к нашей цели. Это сложный чемпионат, очень много команд борются за титул, особенно в этом сезоне.

Нам просто нужно усиленно работать, чтобы подняться на вершину турнирной таблицы. Состав ЦСКА позволяет бороться за чемпионство и в Кубке параллельно? Это довольно непросто. Я бы сказал, что это больше вопрос к руководству, хотят ли они подписать кого-то из футболистов или нет. Но наш коллектив в любом случае готов бороться в двух турнирах: в Кубке и в чемпионате», — приводит слова Мендеса Metaratings.

Материалы по теме
Мендес — о матче с «Пари НН»: ЦСКА выиграл за счёт характера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android