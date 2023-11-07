Желудков: у «Зенита» больше шансов уйти на перерыв на первом месте, чем у «Краснодара»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков считает, что у сине-бело-голубых больше шансов уйти на международный перерыв в ноябре на первом месте турнирной таблицы РПЛ.

«У «Краснодара» сложнее график до перерыва, чем у «Зенита». В следующем туре всё и решится, но «Зенит» имеет больше шансов уйти на перерыв на первом месте. Если в субботу петербуржцы победят «Краснодар», то к зимней паузе, мне кажется, отрыв будет три-четыре очка. А дальше «Зенит» будет сложно остановить, потому что они даже семь очков быстро отыграли. «Зенит» уже знает, что такое чемпионская борьба, а у «Краснодара» пока нет менталитета победителя», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 14 туров сезона-2023/2024 лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав на два очка больше «Зенита». В матче следующего тура команды сыграют между собой в Санкт-Петербурге.