Участвуйте в турнирах по большому теннису и EA Sports FC 24 на Чемп.Турнирах

На Чемп.Турнирах продолжаются соревнования по EA Sports FC 24 и большому теннису с общим призовым фондом 80 тыс. рублей!

Сотни спортсменов-любителей уже присоединились к нам, попробуйте свои силы и вы, регистрация на новые турниры в самом разгаре:

Турниры по большому теннису (Москва и МО) — https://www.championat.com/turniry/tennis

Турниры по EA Sports FC 24 — https://www.championat.com/turniry/eafc

После регистрации не забывайте указывать контактные данные в профиле, чтобы соперникам было проще связаться с вами.

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