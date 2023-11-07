Участвуйте в турнирах по большому теннису и EA Sports FC 24 на Чемп.Турнирах
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На Чемп.Турнирах продолжаются соревнования по EA Sports FC 24 и большому теннису с общим призовым фондом 80 тыс. рублей!
Сотни спортсменов-любителей уже присоединились к нам, попробуйте свои силы и вы, регистрация на новые турниры в самом разгаре:
Турниры по большому теннису (Москва и МО) — https://www.championat.com/turniry/tennis
Турниры по EA Sports FC 24 — https://www.championat.com/turniry/eafc
После регистрации не забывайте указывать контактные данные в профиле, чтобы соперникам было проще связаться с вами.
Для общения между собой и с администрацией присоединяйтесь к нашему чату в «Телеграме».
Комментарии
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