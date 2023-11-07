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Желудков: Кассьерра сможет стать лучшим бомбардиром по итогам РПЛ, но Кордоба тоже молодец

Желудков: Кассьерра сможет стать лучшим бомбардиром по итогам РПЛ, но Кордоба тоже молодец
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Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков считает, что нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра может стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024.

«Кордоба и Кассьерра — молодцы, вносят вклад для своих команд. У «Зенита» ещё и Сергеев забивает. Мне кажется, Кассьерра сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата в этом сезоне», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне 26-летний Кассьерра провёл 13 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и забил 11 голов. У нападающего «Краснодара» Джона Кордобы семь мячей в 14 играх внутреннего первенства. В матче 15-го тура «Зенит» сыграет с «Краснодаром» на домашней арене. Встреча состоится 15 ноября.

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