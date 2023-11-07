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Посол Бразилии в РФ оценил возможность проведения товарищеского матча сборных

Посол Бразилии в РФ оценил возможность проведения товарищеского матча сборных
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Посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что возможность проведения товарищеского матча между сборными Бразилии и России нужно обсудить с Бразильской конфедерацией футбола.

«У нас есть футбольная ассоциация. Нам нужно обговорить с ней, насколько возможен товарищеский матч. У нас было немало матчей со сборной России в предыдущие годы. Россия отлично приняла чемпионат мира. Я был в вашей стране на многих матчах не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. У нас есть много бразильских футболистов, играющих в России, которыми мы гордимся», — приводит слова посла Бразилии ТАСС.

В последний раз сборные Бразилии и России встречались друг с другом 23 марта 2018 года. Товарищеская встреча, прошедшая в Москве, завершилась победой бразильцев со счётом 3:0.

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