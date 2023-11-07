Ловчев: ёжику понятно, что Дуарте — не игрок для чемпионства. Кто его впарил «Спартаку»?

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в очередной раз раскритиковал защитника красно-белых Алексиса Дуарте после матча 14-го тура РПЛ с «Локомотивом». Игра завершилась со счётом 1:1, большую часть матча «Спартак» играл в меньшинстве.

«Опять у меня вопрос по Дуарте — мяч на ноге, но в итоге не разобрался с Хлусевичем, потеря — опасный штрафной и удаление Хлусевича. Не понимаю любви Абаскаля к этому футболисту, кроме логики того, что он пришёл при Абаскале и футболиста надо ставить. Дуарте меньше стал делать ошибок, но это иностранец, за него заплатили, и кто-то его привёз и впарил. Мы не должны характеризовать его фразой «стал меньше ошибаться», иностранец должен быть выше наших на голову. Приехал Бабич — и видно, что это не пустое приобретение, это квалифицированный игрок. Я не могу такого сказать о Дуарте. Какие агенты этого человека привезли? Почему тренер, от которого требуют результата, ставит игрока?

Впрочем, не Дуарте этот матч не выиграл. Тут разговор надо вести иначе. Если «Спартак» по ходу сезона говорит, что цель — выиграть золото и Кубок, таких футболистов, как Дуарте, в команде быть не должно. Один вопрос — кто его впарил? Ёжику понятно, что это не игрок для чемпионства. Много говорится о том, что в «Спартаке» есть совет ветеранов во главе с Олегом Романцевым, — посоветуйтесь с членами совета по квалификации футболиста. Всё станет понятно. Дуарте не должен играть в «Спартаке», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.