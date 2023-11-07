Белоус: в матче с «Зенитом» мы увидим, что из себя представляет «Краснодар»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге. В случае победы «Зенит» поднимется на первое место, сместив оттуда «Краснодар».

«Это дело чести — выйти и показать, на что ты способен, показать свой уровень готовности. Всегда интересно играть с сильным противником. По большому счёту эта игра ничего не решает. Да, это важная игра, но ещё впереди 15 матчей. Будет интересная встреча, мы все увидим, что из себя на сегодня представляет «Краснодар».

Будет ли в выездной встрече «Краснодар» играть на победу? Конечно, да! «Быки» точно будут играть строго от обороны и не побегут с шашками наголо в атаку. Уверен, всем нам повезёт и мы увидим отличный матч», — приводит слова Белоуса Legalbet.