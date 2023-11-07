Стало известно, почему Захарян и Миранчук не вызваны в сборную России на ноябрьский сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему Алексей Миранчук и Арсен Захарян не вызваны в расположение национальной команды на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Список вызванных игроков на сбор окончательный или предварительный? Ответ традиционный: список, максимально приближенный к финальному. Впереди ещё один тур в РПЛ и во французской Лиге, откуда вызваны Головин и Кузяев, так что изменения ещё возможны.

Алексей Миранчук и Арсен Захарян не приглашены на сбор в связи с отсутствием у них игровой практики? Да, конечно. Тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы.

13 ноября все футболисты должны собраться в Новогорске, где проведём первый этап подготовки. А уже 18 ноября вылетаем в Волгоград», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.