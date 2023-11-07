Данни: верю, что «Зенит» обыграет «Краснодар» и поднимется на первое место РПЛ

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни высказался в преддверии матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Краснодаром».

«Я знаю, что «Зенит» сейчас идёт на втором месте, но он очень силён. Последнюю игру они хорошо сыграли и победили. До зимнего перерыва осталось четыре игры, но это не конец, а всего лишь середина. «Зенит» имеет шанс подняться на первую строчку после матча с «Краснодаром». Я верю, что они победят и сделают это. Конечно, «Краснодар» — сильная команда, но у «Зенита» есть стимул подняться выше.

Результат в этом матче не будет говорить о том, кто победит в чемпионате, потому что впереди ещё много игр. Но я надеюсь, что «Зенит» продолжит хорошо выступать и снова победит в РПЛ», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.