Агент Тюкавина прокомментировал невызов нападающего в сборную России

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы Константина Тюкавина из «Динамо», прокомментировал невызов футболиста в сборную России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды.

«Тюкавин не вызван в сборную России? Работаем дальше. Мы будем больше работать. То, что каждый игрок мечтает играть в сборной — да. Конкуренция была везде. Есть главный тренер, который отвечает за результат. У каждого свой выбор и свои вкусы. Не вижу никаких проблем», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 3 ноября Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени.