Силкин: Тюкавин хорош, но должен быть первым бомбардиром, чтобы застолбить место в сборной

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался насчёт того, что ни один игрок команды Марцела Лички не получил вызов в сборную России на ноябрьский сбор.

«Ни одного игрока «Динамо» не вызвали в сборную? Как играют, так и вызывают. Если хорошо выступают игроки — их вызывают в сборную. Если не удовлетворяют тренерский штаб, то нет. Для того чтобы задумались, почему их не вызвали.

Не скажу, что в «Динамо» сейчас есть суперпуперские игроки. Тюкавин хорош, но он должен быть первым бомбардиром, чтобы застолбить место в сборной, лидировать с отрывом. А он то забьёт, то не забьёт. Это для него картина для размышлений», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.