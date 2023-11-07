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Форвард «Пари НН» Босельи: я адаптировался в клубе, чувствую себя абсолютно счастливым

Форвард «Пари НН» Босельи: я адаптировался в клубе, чувствую себя абсолютно счастливым
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Нападающий «Пари НН» Хуан Босельи высказался об уровне российского чемпионата и о своей адаптации в нижегородском клубе.

«Я адаптировался. Чувствую себя абсолютно счастливым. Мне очень нравится российская лига. Здесь высокий уровень, всё очень структурировано», – приводит слова Босельи Metaratings.

Уругвайский форвард перешёл в «Пари НН» из «Жил Висенте» в сентябре 2023 года, подписав трёхлетний контракт. В составе нижегородского клуба 23-летний футболист провёл девять матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. В четырёх последних играх Российской Премьер-Лиги Хуан выходил на поле в стартовом составе. «Пари НН» после 14 туров РПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице.

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