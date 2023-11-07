«Милан» сделал заявление по поводу нападения фанатов «россонери» на болельщиков «ПСЖ»

«Милан» опубликовал заявление, осуждающее насилие, после того, как поклонники «россонери» напали на болельщиков «ПСЖ» в преддверии очного матча команд в Лиги чемпионов.

«Милан» осуждает все формы насилия. Футбол для нас — это страсть, а не ненависть. Спорт должен объединять, а не разделять», — сказано в официальном аккаунте «Милана» в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что около 50 фанатов итальянского «Милана» напали на болельщиков «ПСЖ». Нападение произошло в ночь с 6 на 7 ноября. Фанаты «россонери» использовали пиротехнические средства, включая дымовые шашки.

Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «ПСЖ» пройдёт сегодня, 7 ноября, на стадионе «Сан-Сиро». Встреча начнётся в 23:00 мск. В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Милан» со счётом 3:0.