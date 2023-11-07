Игорь Колыванов: видимо, Карпину не очень импонируют футболисты «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о составе российской национальной команды на ноябрьские сборы. Главный тренер сборной Валерий Карпин никого не вызвал из стана бело-голубых.

«Как так? Ни одного динамовца в сборной? Ни Тюкавина, ни Гладышева — никого? Видимо, Карпину не очень импонируют динамовские футболисты. Заслуженно или нет — вопрос к тренеру.

Чалов заслужил вызов, но я бы не сказал, что Соболев в последнее время хорош в «Спартаке». Тюкавина можно было пригласить — он один из лучших нападающих. Когда стоят вопросы о подписании нового контракта, останется он в «Динамо» или нет, можно было и поддержать парня», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.