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Игорь Колыванов: видимо, Карпину не очень импонируют футболисты «Динамо»

Игорь Колыванов: видимо, Карпину не очень импонируют футболисты «Динамо»
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Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о составе российской национальной команды на ноябрьские сборы. Главный тренер сборной Валерий Карпин никого не вызвал из стана бело-голубых.

«Как так? Ни одного динамовца в сборной? Ни Тюкавина, ни Гладышева — никого? Видимо, Карпину не очень импонируют динамовские футболисты. Заслуженно или нет — вопрос к тренеру.

Чалов заслужил вызов, но я бы не сказал, что Соболев в последнее время хорош в «Спартаке». Тюкавина можно было пригласить — он один из лучших нападающих. Когда стоят вопросы о подписании нового контракта, останется он в «Динамо» или нет, можно было и поддержать парня», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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