«Шахтёр» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 7 ноября, состоится встреча 4-го тура группы Н Лиги чемпионов между украинским «Шахтёром» и каталонской «Барселоной». Матч пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто из Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды играли друг с другом в 3-м туре группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Подопечные Хави обыграли украинский коллектив со счётом 2:1.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы Н, набрав девять очков в трёх матчах. «Шахтёр» набрал три очка и занимает третье место в квартете. На второй строчке располагается «Порту», в активе которого шесть набранных очков. Замыкает таблицу группы бельгийский «Антверпен», у которого нет ни одного очка.