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«Шахтёр» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45 мск

«Шахтёр» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 7 ноября, состоится встреча 4-го тура группы Н Лиги чемпионов между украинским «Шахтёром» и каталонской «Барселоной». Матч пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто из Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа H. 4-й тур
07 ноября 2023, вторник. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды играли друг с другом в 3-м туре группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Подопечные Хави обыграли украинский коллектив со счётом 2:1.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы Н, набрав девять очков в трёх матчах. «Шахтёр» набрал три очка и занимает третье место в квартете. На второй строчке располагается «Порту», в активе которого шесть набранных очков. Замыкает таблицу группы бельгийский «Антверпен», у которого нет ни одного очка.

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