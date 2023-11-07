Тухель — об игре с «Галатасараем»: эта команда напоминает мне «Аталанту» прошлых сезонов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о грядущем матче Лиги чемпионов, в котором мюнхенский клуб сыграет с турецким «Галатасараем».

«В первой игре с этой командой у нас возникало достаточно проблем, из которых следует извлечь урок. «Галатасарай» был очень силён. Они показали высокую интенсивность на поле и играли с большим мужеством. Первые 70 минут они защищались высоким блоком, много двигались, в результате чего нам пришлось иметь дело с огромным давлением. Я ожидаю, что завтра они снова проявят себя как очень сильная и крайне интенсивная команда. Они немного напоминают мне «Аталанту», которая была несколько лет назад. Нам будет нужна чёткость в действиях, когда мы будем владеть мячом. Мы также хотим продемонстрировать в этой игре те атакующие процессы, которые мы наладили в игре с дортмундской «Боруссией». Я ожидаю напряжённой и сложной игры», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, матч «Бавария» — «Галатасарай» состоится завтра, 8 ноября, в 23:00 мск.