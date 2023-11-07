Лещенко: ни одного футболиста «Динамо» в сборной России — сильный удар по клубу

Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал отсутствие игроков бело-голубых в составе сборной России на ноябрьский сбор.

«Ни одного футболиста «Динамо» в сборной России — сильный удар по клубу. Я считаю, что это неправильно. Так не должно быть. Фомин и Тюкавин абсолютно достойны быть в сборной России. Лещуку тоже можно было бы дать шанс. Скопинцев тоже неплохо показывает себя в РПЛ, работяга-парень носится по всему полю.

С другой стороны, кому сейчас нужна сборная? Всё равно нигде не выступаем. Будем играть с Кубой в этот раз. Там никогда не было футбола. Но в любом случае не вызвать ни одного футболиста «Динамо» в сборную категорически неправильно. Это же молодые футболисты, им нужна мотивация. Некрасивый поступок со стороны тренерского штаба. Я не понимаю, почему не вызвали Фомина и Тюкавина», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.