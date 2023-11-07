Тренер «Реала» Карло Анчелотти: мы не будем никого подписывать в январе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что клуб не собирается никем усиливаться в зимнее трансферное окно.
«Мы не будем никого подписывать в январе. Милитао и Куртуа вернутся до конца сезона. Январский рынок для нас закрыт», — приводит слова Анчелотти телеграм-канал La Saeta Rubia.
Напомним, у Эдера Милитао был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Футболист получил травму в начале второго тайма матча 1-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао (2:0). На 50-й минуте его заменил немецкий защитник Антонио Рюдигер.
В августе этого года Тибо Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. После этого «Реал» арендовал испанского вратаря Кепу Аррисабалагу у лондонского «Челси» до конца сезона.
«Реал» Мадрид сыграл вничью с «Райо Вальекано»:
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