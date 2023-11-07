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Гришин: Чалов на данный момент лучший российский нападающий

Гришин: Чалов на данный момент лучший российский нападающий
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о нападающем красно-синих Фёдоре Чалове и полузащитнике московского клуба Иване Облякове.

«Чалов и Обляков — те игроки, которые получают постоянное место в основе ЦСКА. Карпин уже говорил, что будет вызывать тех, кто играет постоянно. Из россиян в ЦСКА такие только они. Логичный выбор. И Обляков, и Чалов показывают достойный футбол и оба заслужили вызов. А Чалов вообще лучший российский нападающий на данный момент, на мой взгляд», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне Чалов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и одной результативной передачей. В свою очередь, Обляков сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

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