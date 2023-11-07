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Артета: я назвал гол «Ньюкасла» позором? Я такой, какой есть, и обязан защищать свой клуб

Артета: я назвал гол «Ньюкасла» позором? Я такой, какой есть, и обязан защищать свой клуб
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слова, сказанные им после минувшего матча АПЛ с «Ньюкаслом» (0:1), о том, что гол, забитый «сороками», является «позором».

«Я такой, какой я есть. Я обязан защищать свой клуб. Я бы сделал это снова, и клуб будет делать это снова, пока всё не станет на свои места. Мы обязаны выражать, что мы чувствуем, приводя все имеющиеся у нас доказательства», — приводит слова Артеты журналист Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, завтра, 8 ноября, команда Артеты в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Севильей». Игра пройдёт на домашнем стадионе лондонского клуба «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

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