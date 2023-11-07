В «Оренбурге» прокомментировали слухи об интересе к Вере из Испании и Саудовской Аравии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об интересе к полузащитнику команды Лукасу Вере от клубов Испании и Саудовской Аравии.

«Интерес к Вере из Испании и Саудовской Аравии? У нас идёт чемпионат, не хочется обсуждать уход какого-либо игрока из нашей команды. Не буду ничего подтверждать или опровергать», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня «Матч ТВ» сообщил об интересе к Вере от испанских и саудовских клубов. Ещё раньше появилась информация, что аргентинец близок к переходу в московский «Локомотив». По сведениям источника, клубы практически договорились между собой о переходе 26-летнего футболиста. Сумма трансфера составит € 3 млн. Личный контракт с Верой уже согласован.

В «Оренбург» Вера перебрался летом 2022 года из аргентинского клуба «Ланус». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 12 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу.