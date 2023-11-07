15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дембеле: победа в Лиге чемпионов не главная цель «ПСЖ», мы не зацикливаемся на этом

Дембеле: победа в Лиге чемпионов не главная цель «ПСЖ», мы не зацикливаемся на этом
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле заявил, что победа в Лиге чемпионов не является для парижского клуба приоритетной задачей.

«Мы не зациклены на этом. Победа в Лиге чемпионов не главная цель для клуба. До приезда сюда я думал, что здесь говорят только об этом, но это не так, в клубе сосредоточены не только на победе в данном турнире», — приводит слова Дембеле Mundo Deportivo.

Напомним, с момента прихода в «ПСЖ» катарских владельцев в 2011 году, вложивших в клуб существенные инвестиции, парижане ни разу не выигрывали Лигу чемпионов. В сезоне-2019/2020 французский клуб дошёл до финала этого турнира, в котором уступил мюнхенской «Баварии» со счётом 1:0.

Дембеле перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» минувшим летом. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Усман Дембеле объяснил, почему принял решение покинуть «Барселону» и перейти в «ПСЖ»