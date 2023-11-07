Дембеле: победа в Лиге чемпионов не главная цель «ПСЖ», мы не зацикливаемся на этом

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле заявил, что победа в Лиге чемпионов не является для парижского клуба приоритетной задачей.

«Мы не зациклены на этом. Победа в Лиге чемпионов не главная цель для клуба. До приезда сюда я думал, что здесь говорят только об этом, но это не так, в клубе сосредоточены не только на победе в данном турнире», — приводит слова Дембеле Mundo Deportivo.

Напомним, с момента прихода в «ПСЖ» катарских владельцев в 2011 году, вложивших в клуб существенные инвестиции, парижане ни разу не выигрывали Лигу чемпионов. В сезоне-2019/2020 французский клуб дошёл до финала этого турнира, в котором уступил мюнхенской «Баварии» со счётом 1:0.

Дембеле перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» минувшим летом. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.