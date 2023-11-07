Канчельскис: Россия и без Захаряна справится с Кубой, нет смысла его выдёргивать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне генеральный директор казахстанского «Тобола» Андрей Канчельскис высказался об отсутствии полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна и игрока «Аталанты» Алексея Миранчука в составе сборной России на ноябрьский сбор.

«На мой взгляд, это абсолютно логично, что Захарян не вызван в сборную. Россия и без него справится с Кубой, нет смысла его выдёргивать. У Арсена всё ещё идёт адаптация, он ещё не закрепился в составе. Тем более уехал он относительно недавно. Думаю, ему будет лучше остаться в команде и готовиться к матчам чемпионата Испании.

Что касается Алексея Миранчука, то у него сейчас сложный период, он не играет. Возможно, он сам попросил оставить себя в команде. Мы не знаем, есть ли какие-то договорённости между Карпиным и игроками, это надо спросить у него. В любом случае это никак не повлияет на игру с Кубой», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».