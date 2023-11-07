«Шахтёр» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 7 ноября, состоится встреча 4-го тура группы Н Лиги чемпионов между украинским «Шахтёром» и каталонской «Барселоной». Матч пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто из Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Шахтёр»: Ризнык, Бондарь, Матвиенко, Ракицкий, Гочолеишвили, Степаненко, Зубков, Судаков, Крыськив, Невертон, Сикан.

«Барселона»: тер Штеген, Алонсо, Кристенсен, Араухо, Канселу, Ромеу, Гюндоган, Гави, Торрес, Рафинья, Левандовски.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы Н, набрав девять очков в трёх матчах. «Шахтёр» набрал три очка и занимает третье место в квартете. На второй строчке располагается «Порту», в активе которого шесть набранных очков. Замыкает таблицу группы бельгийский «Антверпен», у которого нет ни одного очка.